Кения выпустила банкноты, призванные бороться с коррупцией – фото

Новые банкноты должны будут вывеси из обихода банкноту номиналом в 1 тыс шиллингов (10 долл).

В целях борьбы с коррупцией, контрафактом и отмыванием денег правительство Кении планирует к 1 октября 2019 года вывести из обихода банкноту номиналом в 1 тыс шиллингов (10 долл) с помощью введения новых купюр, передает psm7.

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Глава центробанка Патрик Ньороге отметил, что те жители, у которых открыт банковский счет, смогут поменять деньги в том же финучреждении.

Неклиенты банков должны будут предоставить финрегулятору удостоверение личности и подтверждение, что наличные принадлежат им, затем они будут направлены в один из местных банков для обмена денег.

Такую же процедуру нужно будет пройти обладателям более 5 млн шиллингов.

На данный момент центробанк насчитал более 217 млн банкнот номиналом в 1 тыс шиллингов в обращении страны.

Ранее сообщалось, что в ЕС вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро. Дизайн новых банкнот немного изменился, а также они обладают дополнительными элементами защиты.