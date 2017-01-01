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Лагард предупредила о снижении мирового ВВП

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Торговые войны США с другими странами могут вылиться в падение мирового ВВП в следующем году.
Лагард назвала ситуацию с Китаем и США угрозой мировой экономике
Лагард назвала ситуацию с Китаем и США угрозой мировой экономике
en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund

В 2020 году мировой ВВП может сократиться на 0,5% (455 млрд долл.) в результате торговых войн, которые ведут США с Китаем и другими странами мира. Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ). 

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"Принципиальная угроза проистекает от продолжающейся напряженности в торговле", - говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Она добавила, что американо-китайская война тарифов может "оставить серьезную вмятину" на мировой экономике.

В заявлении отмечается, что необходимы "решительные меры", которые помогут предотвратить скатывание мировой экономики к новому кризису.

Лагард принимала участие в двухдневном совещании министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки" в японской Фукуоке. 

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В итоговом заявлении совещания отмечается: "Наиболее важным является то, что напряженность в торговле и в области геополитики становится все более серьезной", а также указывается, что участники "готовы принять дальнейшие меры" в случае необходимости".

При этом, как сообщают информированные источники, последняя формулировка была смягчена по настоянию американской стороны, изначально она звучала как существующая "настоятельная необходимость урегулирования торговых трений".

Ранее сообщалось, что в МВФ увидели угрозу для мировой экономики. Для МВФ важно, чтобы торговые разногласия между США и Китаем были разрешены таким образом, чтобы это устраивало всех.

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Теги: США, МВФ, Китай, ВВП, G20, Лагард, Торговая война, саммит G20
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