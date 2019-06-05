ЕК рекомендовала начать санкционную процедуру против Италии

Власти Италии должны в течение месяца предоставить свои пояснения по докладу Еврокомиссии о нарушении финансовых критериев в 2018 году.

Еврокомиссия считает обоснованным начало процедуры устранения нарушений в отношении Италии в связи с чрезмерным госдолгом и дефицитом бюджета. Об этом сказал замглавы ЕК Валдис Домбровскис, сообщает ТАСС в среду, 5 июня.

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"Сегодня мы опубликовали доклад о нарушениях критериев государственного долга и бюджетного дефицита в 2018 году. Мы пришли к выводу, что критерии не были соблюдены, поэтому мы считаем обоснованным запуск против этой страны процедуры устранения нарушений. Уточню, что сегодня эта процедура еще не запущена. Сначала эта страна ЕС должна предоставить свои пояснения по докладу", – сказал Домбровскис.

По его словам, в ЕК ожидают, что размер госдолга Италии составит в 2019 и 2020 году 135% от ВВП.

"В 2018 году Италия заплатила за обслуживание своего госдолга на 2,2 млрд евро больше, чем предполагала Еврокомиссия в своем прогнозе на 2018 год. Обслуживание госдолга обходится Италии в сумму, равную финансированию всей системы образования. Рост экономики почти остановился", – добавил Домбровскис.

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Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси заявил, что готов к консультациям с Италией.

"Моя дверь остается открытой, чтобы мы могли избежать введения процедуры устранения нарушений", – сказал он.

По процедуре власти Италии в течение месяца могут предоставить свои объяснение, после чего в течение двух недель может быть принято решение о введении против этой страны санкционной процедуры.

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Процедура устранения нарушений подразумевает ужесточение контроля со стороны Еврокомиссии над бюджетными тратами и государственными заимствованиями государства Евросоюза и установление четких финансовых рамок, которые ограничат возможные действия национального правительства. Эта мера обосновывается необходимостью поддержания экономической стабильности стран ЕС и зоны евро, которые объединены в общий рынок и валютный союз.

Ранее сообщалось, что по данным Bloomberg, облигации Италии могут стать более рискованными, чем греческие. Если динамика экономического роста в Италии ухудшится, опасения по поводу устойчивости ее долга усилятся, сообщает СМИ.