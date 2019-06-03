Bloomberg: Облигации Италии могут стать более рискованными, чем греческие

Если динамика экономического роста в Италии ухудшится, опасения по поводу устойчивости ее долга усилятся, сообщает СМИ.

Для европейских инвесторов держать итальянские облигации может быть рискованно flickr.com

Для европейских инвесторов держать итальянские облигации сейчас может быть более рискованно, чем греческие. Об этом пишет Bloomberg.

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Capital Economics прогнозирует, что доходность 10-летних бумаг Греции, которые в течение большей части этого десятилетия были для многих инвесторов активом, которого лучше избегать, к концу 2019 года будет ниже ставки по аналогичным итальянским облигациям.

Это является одним из индикаторов того, что они могут стать более безопасным объектом для вложений. Такая оценка связана с продолжающимися трениями между Италией и Европейским союзом по поводу бюджета, которые нервируют инвесторов, а также с улучшением бюджетных перспектив Греции.

"Облигации Италии менее устойчивы, чем греческие. Если динамика экономического роста в Италии ухудшится, опасения по поводу устойчивости ее долга усилятся, подталкивая доходности вверх. В то время как в Греции ставки останутся незатронутыми", - говорит Симона Гамбарини, экономист Capital Economics. Читай также: Госдолг США впервые превысил 22 триллиона долларов Греческие облигации подорожали в этом году, а их доходность упала до рекордного минимума на фоне интереса инвесторов к рисковым бумагам, вызванного снижением отдачи от защитных активов.

Ралли получило дополнительный импульс после европейских выборов в прошлом месяце, результаты которых побудили премьер-министра Алексиса Ципраса назначить досрочные выборы в стране на 7 июля, что открывает возможность для прихода к власти более дружественного к рынкам правительства.

Италия, напротив, осталась в стороне от глобального ралли облигаций.

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Возобновившиеся опасения, что дефицит бюджета страны превысит 3%-ный лимит ЕС в следующем году, способствовали сохранению значительного спреда доходности к бондам Германии с момента вспышки напряженности осенью 2018 года.

Ранее сообщалось, какие страны ЕС задолжали больше всех. Эстония имеет самый низкий государственный долг, а Греция самый высокий.