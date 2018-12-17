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Названы самые богатые и бедные страны ЕС - Инфографика

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Евростат обнародовал данные о самых богатых и самых бедных странах Евросоюза.
Евростат обнародовал рейтинг самых богатых и бедных стран-членов ЕС
Евростат обнародовал рейтинг самых богатых и бедных стран-членов ЕС
depositphotos.com

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Статистическая служба Европейского Союза назвала данные о фактическом индивидуальном потреблении в 2017 году по показателям материального благосостояния домохозяйств. Об этом сообщают Финансы.

Для составления статистики учитывались данные о покупательной способности и последние показатели ВВП стран Евросоюза.

Учитывались данные о покупательной способности и последние показатели ВВП
Учитывались данные о покупательной способности и последние показатели ВВП
news.finance.ua

Показатель AIC за 2017 год составлял от 54% (Болгария) до 132% (Люксембург) на душу населения. Выше среднего показателя выявили у 10 стран, таких как Франция, Швеция, Голландия, Финляндия, Бельгия, Великобритания, Дания, Австрия, Германия и Люксембург. 

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На среднем уровне или на уровне, ниже 30%, находятся еще 13 стран ЕС. Это такие страны, как Италия, Ирландия, Кипр, Испания, Литва, Чешская республика, Португалия, Мальта, Словения, Греция, Польша, Словакия и Эстония.

Более, чем на 30% ниже среднего показатель AIC был зафиксирован в пяти странах-членов ЕС: Латвия, Румыния, Хорватия, Венгрия и Болгария.

Показатель AIC составил от 54% (Болгария) до 132% (Люксембург) на душу населения
Показатель AIC составил от 54% (Болгария) до 132% (Люксембург) на душу населения
news.finance.ua

Ранее сообщалось, что украинский город вошел в ТОП-100 лучших туристических городов мира в 2018 году.

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Теги: рейтинг, рейтинг стран ЕС, самые богатые страны, самые бедные страны, Евросоюз, Европейский Союз, Евростат, Статистическая служба Европейского Союза
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.12.2018, 15:50
Оценка:  0
гость
А давно турки стали членами ЕС? Вроде все в кандидатах болтались...

А литва за счет перепродажи евроблях подросла...Кстати по укротелеканалам шла передача-журналистское расследование пути евроблях- так почему-то и пшеки и литовцы базарят исключительно по-русски, брезгуют на мове, чи шо?
Pivkov3    17.12.2018, 14:31
Оценка:  +1
Pivkov3
Если бы наша нэнька была в ЕС, мы были бы самые богатые своей гиднистью. Потому то нас туда и не зовут, бо завидуют люто.
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