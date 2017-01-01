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Украине выделили €35 млн на борьбу с глобальным потеплением

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Германия предоставит Украине финансовую помощь на 35 млн евро для борьбы с климатическими изменениями.
Германии предоставит Украине помощь на 35 миллионов евро на борьбу с глобальным потеплением
Германии предоставит Украине помощь на 35 миллионов евро на борьбу с глобальным потеплением
depositphotos.com

Правительство Германии предоставит Украине помощь на 35 миллионов евро по четырем приоритетным направлениям в рамках Международной климатической инициативы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины. 

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“Проекты, которые будут финансироваться, должны ориентироваться на выполнение Парижского климатического соглашения, включать аспект международного сотрудничества в контексте противодействия изменению климата в акватории Черного моря и способствовать развитию возобновляемой энергетики, в том числе - использованию энергии биомассы на смену ископаемых источников энергии“, - говорится в сообщении. 

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В ведомстве напомнили, что двустороннее сотрудничество между Украиной и Германией в рамках Международной климатической инициативы началось в 2008 году. За это время Украина стала одним из партнеров инициативы, начав 14 проектов, десять из которых общим бюджетом 19 млн евро уже завершены.

Ранее сообщалось, что украинский подход к окружающей среде способствует тому, что средняя температура на планете увеличится более чем на 5,1% градусов.

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Теги: глобальное потепление, экология, Германия, экологи, климат, финансирование, изменение климата, Финансовая помощь, Минэкологии
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