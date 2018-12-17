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Нацбанк выдал банкноту в 100 гривен, которую не принимают к оплате

Комментариев: 4
Банкнота является сувенирной и посвящена Украинской революции 1917-1921 годов.
НБУ выпустил сувенирные 100 гривен
НБУ выпустил сувенирные 100 гривен
bank.gov.ua

Национальный банк Украины выпустил сувенирную банкноту "100 гривен". Она неплатежная и посвящена 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов, что отражается в воспроизведении дизайна украинской банкноты, введенной в обращение 17 октября 1918 года. 

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Об этом сообщается в пресс-службе НБУ.

Украинское правительство 1918 года изменило название с “рублей“ на “гривны“ весной того же года и уже в октябре выпустило первые 100 гривен. Разработана и выполнена купюра была украинским художником-графиком и иллюстратором Георгием Нарбутом.

На купюре изображен большой пышный венок из цветов, овощей, пшеницы и плодов. На обеих сторонах расположены люди в национальных костюмах – слева женщина с серпом в руке и со снопом, а справа мужчина в фартуке, он опирается на молот, обвитый лавром. 

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На обратной стороне есть надписи, которые включены в большой картуш из растительно-плодового орнамента, по бокам расположены декоративные колонны. Наверху расположен трезубец, обрамленный лавровым венком.

Банкнота была издана 100 тыс тиражом, размером 80х170 мм на бумаге с водяным знаком. На основной лицевой стороне имеется надпись: “Не является платежным средством“, “Украина“, “К событиям Украинской революции 1917-1921“. 

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Приобрести 100 гривен 1918 года можно в пунктах продажи с 17 декабря 2018 года за 70 гривен, например, в отделах кассовых операция и реализации нумизматической продукции, в отделах денежного обращения департамента денежного обращения НБУ в областях, и в банках-дистрибьюторах.

Купюра посвящена 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов
Купюра посвящена 100-летию Украинской революции 1917-1921 годов
bank.gov.ua

Ранее сообщалось, что украинцы могут сдавать старые банкноты после Нового года на утилизацию.

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Теги: гривны, деньги, деньги украины, сувенирные деньги, купюры, сувенирные купюры, Национальный банк Украины
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Комментариев (4)
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FPN    17.12.2018, 12:34
Оценка:  0
FPN
Новый инструмент для мошенничества, для обмана стариков и в глубинке!
гость  (аноним)  17.12.2018, 12:33
Оценка:  0
гость
"Слева молот, справа серп - это наш..."
donizete    17.12.2018, 11:35
Оценка:  0
donizete
За заглавие такой новости, автору нужно руки оторвать. Автору бы выдать по полной.
нафнаф    17.12.2018, 12:25
Оценка:  0
нафнаф
Почему? это бумажка стоит 70 гривен при номинале 100
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