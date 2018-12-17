В НБУ сказали, когда начнут продавать ПриватБанк

В Национальном банке Украины подготовку к продаже ПриватБанка планируют начинать не ранее чем в 2020 году.

Вопрос о продаже АО КБ ПриватБанк можно будет рассматривать в 2020 году. Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сообщает УНН.

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"ПриватБанк сегодня работает очень неплохо. Среди государственных банков он, наверное, наиболее эффективен. Но его уже можно сравнивать с негосударственными банками. Поэтому вопрос потенциальной его продажи, я не думаю, что это можно будет рассматривать в следующем году, но уже через год можно будет об этом говорить", - сказала чиновник.

По ее словам, на сегодняшний день ПриватБанк является нормальным с точки зрения бизнес-модели, так и функционирования системы. Однако, отметила она, еще нужно решить в банке, в частности, технические вопросы, вопросы проблемного кредитного портфеля.

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"Это все надо юридически и структурно решить, потому что если будет заходить инвестор, любой, он не хочет иметь таких легаси-вопросов для себя. Поэтому, я думаю, что как раз с 2020 года уже можно будет начинать подготовку (возможной приватизации - ред.)", - уточнила Рожкова.

По мнению первой замглавы НБУ, инвестором или владельцем такого крупного банка может быть какая-то большая финансовая группа.

"Это не может быть частное лицо, так как риски очень большие", - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что украинцы могут сдавать старые банкноты после Нового года на утилизацию.