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Ощадбанк насчитал России $180 млн штрафа

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Решение международного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией может быть принудительно исполнено в 154 юрисдикциях, отметил Андрей Пышный.
Общая сумма задолженности России перед Ощадбанком приближается к $1,5 млрд
Общая сумма задолженности России перед Ощадбанком приближается к $1,5 млрд
oschadbank.ua

Государственный Ощадбанк уже начислил России 180 млн долларов штрафных санкций по решению Международного арбитража в Париже о компенсации 1,3 млрд долларов убытков банка после аннексии Крыма. 

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Об сообщает УНИАН со ссылкой на главу правления Ощадбанка Андрея Пышного в четверг, 6 декабря.

“По состоянию на сейчас сумма начисленных процентов составляет около 180 миллионов долларов США. Каждый день к этой сумме добавляется около 100 тысяч долларов США“, – сказал Пышный.

Он отметил, что Россия не признает вынесенного решения, однако есть нормы международного права, которые признает весь мир. 

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“Арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления“, – добавил банкир.

По его словам, Россия не может обжаловать решение арбитража в порядке апелляции, а только путем подачи иска о его отмене, но основания для отмены подобных решений в законодательстве Франции очень ограничены. 

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“Мы будем искать имущество РФ или государственных компаний страны-агрессора в других государствах по всему миру, накладывать на них арест и реализовывать. Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между банком и Россией может быть принудительно исполнено в 154 юрисдикциях“, – подчеркнул Пышный.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд в Париже принял решение в пользу Украины по удовлетворению компенсации за аннексированный Крым в размере 1,3 млрд долларов.

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Теги: Россия, Украина, Крым, банк, суд, штраф, Ощадбанк, активы, арбитраж
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