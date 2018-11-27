Компенсация Ощадбанку от РФ будет расти почти на $100 тысяч в день

Решение Арбитражного трибунала в Париже является окончательным и обязательным для выполнения сторонами.

Ощадбанк намерен взыскать с России также пеню за просрочку выплаты средств по решению арбитража facebook.com/pyshnyy

В случае невыполнения Россией обязательства возместить Ощадбанку почти 1,3 млрд долларов убытков, причиненных в результате аннексии Крыма, эта сумма будет ежедневно увеличиваться примерно на 97 тысяч долларов.

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Такое решение принял арбитражный суд в Париже, сообщил глава Ощадбанка Андрей Пышный на своей странице в Facebook во вторник, 27 ноября.

“97 тысяч долларов. Именно такая сумма с сегодняшнего дня и ежедневно будет начисляться по решению Арбитражного трибунала в Париже в случае невыполнения Российской Федерацией обязательства возместить Ощадбанку почти 1,3 млрд долларов убытков, причиненных вследствие аннексии и оккупации АР Крым“ – написал он.

Ранее сообщалось, что Россия не признала решения международного суда и выплачивать деньги за аннексию Крыма не будет.