Компенсация Ощадбанку от РФ будет расти почти на $100 тысяч в день
В случае невыполнения Россией обязательства возместить Ощадбанку почти 1,3 млрд долларов убытков, причиненных в результате аннексии Крыма, эта сумма будет ежедневно увеличиваться примерно на 97 тысяч долларов.
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Такое решение принял арбитражный суд в Париже, сообщил глава Ощадбанка Андрей Пышный на своей странице в Facebook во вторник, 27 ноября.
“97 тысяч долларов. Именно такая сумма с сегодняшнего дня и ежедневно будет начисляться по решению Арбитражного трибунала в Париже в случае невыполнения Российской Федерацией обязательства возместить Ощадбанку почти 1,3 млрд долларов убытков, причиненных вследствие аннексии и оккупации АР Крым“ – написал он.
Ранее сообщалось, что Россия не признала решения международного суда и выплачивать деньги за аннексию Крыма не будет.
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