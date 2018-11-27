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РФ не будет выплачивать компенсацию по иску Ощадбанка

Комментариев: 8
Россия не признала решения международного суда и выплачивать деньги за аннексию Крыма не будет.
РФ отказались платить компенсацию Ощадбанку за Крым
РФ отказались платить компенсацию Ощадбанку за Крым
http://minjust.ru

Российская Федерация не признала решение Арбитражного суда в Париже по иску на компенсацию 1,3 млрд долларов Ощадбанку за потерянные инвестиции после аннексии Крыма. 

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Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РФ.

“Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ОАО “Государственный сберегательный банк Украины“ в РФ. Минюст России примет все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения“, - заявили в российском Минюсте.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд в Париже принял решение в пользу Украины по удовлетворению компенсации за аннексированный Крым.

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Теги: аннексия крыма, ощадбанк, российская федерация, арбитражный суд, компенсация
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  27.11.2018, 12:06
Оценка:  0
гость
Российский банк с государственной долей ВТБ хочет отсудить в международном суде у Петра Порошенко деньги за то, что 12 лет назад купил банк “Мрия“ (“дочка“ ВТБ).
гость  (аноним)  27.11.2018, 11:58
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 27.11.2018, 11:42Оценка: +3
На счет немытых, ты адресом ошибся. Подойди к зеркалу, посмотри в него и ты увидишь то существо, о котором говоришь.
гость  (аноним)  27.11.2018, 11:48
Оценка:  -2
гость
А что Сбербанк в Украине до сих пор работает? Уже не жгут , не громят? А надо бы тоже у Украины деньжат отжать за упущеннную выгоду, потерянные инвестиции и убытки от погромов.
Peyot    27.11.2018, 11:47
Оценка:  +2
Peyot
руские не понимают что в свое время совок точно так же вторгся в Афганистан и его сложили за пару лет... и думают что это все хизаньки проиграть в ЕС суди не заплатить.... руские откуда у вас бабки загаз и нефть? из ЕС а если по решению суда ЕС они их нам отдадут?)))))
гость  (аноним)  27.11.2018, 11:44
Оценка:  -4
гость
Вам же сразу говорили что в Париже гранаты не той системы.
А взяться посудить за бабло любой суд захочет, ну типа шоу.
Можно написать в спортлото,может они что присудят.
гость  (аноним)  27.11.2018, 11:42
Оценка:  +3
гость
Падаль кацапская х...у...й вам скотам немытым в харю.
гость  (аноним)  27.11.2018, 11:32
Оценка:  -4
гость
Эх, не удалось по легкому бабла срубить. А Европа уже так просто не дает.
Peyot    27.11.2018, 11:46
Оценка:  +2
Peyot
не говори гоп суды вы поригрываете европейские и трубопроводы и газ вы гоните в европу и ебело вам из ес платят... подумай над этим.... без бабла ЕС за газ и нефть вы ляжете за считаные месяцы быстрее чем совок в свое время... и че? выплатите немного Украине или потеряете все забычившись с ЕС?
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