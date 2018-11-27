РФ не будет выплачивать компенсацию по иску Ощадбанка

Россия не признала решения международного суда и выплачивать деньги за аннексию Крыма не будет.

Российская Федерация не признала решение Арбитражного суда в Париже по иску на компенсацию 1,3 млрд долларов Ощадбанку за потерянные инвестиции после аннексии Крыма.

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Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РФ.

“Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ОАО “Государственный сберегательный банк Украины“ в РФ. Минюст России примет все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения“, - заявили в российском Минюсте.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд в Париже принял решение в пользу Украины по удовлетворению компенсации за аннексированный Крым.