РФ не будет выплачивать компенсацию по иску Ощадбанка
Российская Федерация не признала решение Арбитражного суда в Париже по иску на компенсацию 1,3 млрд долларов Ощадбанку за потерянные инвестиции после аннексии Крыма.
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Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РФ.
“Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ОАО “Государственный сберегательный банк Украины“ в РФ. Минюст России примет все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения“, - заявили в российском Минюсте.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд в Париже принял решение в пользу Украины по удовлетворению компенсации за аннексированный Крым.
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На счет немытых, ты адресом ошибся. Подойди к зеркалу, посмотри в него и ты увидишь то существо, о котором говоришь.
А взяться посудить за бабло любой суд захочет, ну типа шоу.
Можно написать в спортлото,может они что присудят.