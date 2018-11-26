Ощадбанк отсудил у РФ 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма

Арбитражный суд в Париже принял решение в пользу Украины по удовлетворению компенсации за аннексированный Крым.

В Париже Арбитражный суд принял решение о компенсации убытков Ощадбанка (Киев), которые были причинены в результате аннексии Крыма Российской Федерацией. Суд состоялся 26 ноября 2018 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Возместить придется 1,3 миллиарда долларов с процентами, начисленными с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

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Указывается, что решение в пользу Ощадбанка было результатом совместной 4х летней работы команды Ощадбанка и его юридических советчиков - компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP и украинского юридического советника “Астерс Консалт“.

В марте 2017 года состоялось первое слушание дела, а объем искового заявления составил более 30 тыс страниц со всеми приложениями.

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“Наш пример показывает, что попытки заставить государство-агрессора ответить в юридической плоскости за убытки, возникшие из-за оккупации части территории Украины, имеют хорошую перспективу. Мы призываем другие украинские компании как государственной, так и частной форм собственности обращаться в международный арбитраж для того, чтобы восстановить справедливость и заставить оккупанта ответить хотя бы за экономические потери Украины вследствие разбойного нападения на нашу страну“, - цитирует пресс-служба Ощадбанка главу правления финучреждения Андрея Пышного.

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Банкир также заявил, что банк готов консультировать организации, которые захотят отсудить компенсации таким же путем при обращении в международные судебные институты и арбитражи против Российской Федерации по поводу потерь из-за аннексии Крыма.

Ранее сообщалось, что НБУ рассказали, как будет работать банковская система в условиях военного положения.