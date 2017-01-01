Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Военное положение: Как украинцам будут выплачивать пенсии

Комментариев: 0
Вице-премьер-министр соцполитики заявил, что военное положение никак не повлияет на своевременность выплат соцпомощи гражданам Украины.
Как повлияет военное положение на соцвыплаты украинцам
Как повлияет военное положение на соцвыплаты украинцам
facebook.com/pavlo.rozenko

Вице-премьер-министр соцполитики Павел Розенко заявил на своей официальной странице в Facebook, что введение военного положения никак не отобразится на выплатах социальной помощи, пенсий и зарплат. 

Читай также: Евробонды Украины и акции РФ рухнули после атаки на Азове

Он подчеркнул, что все социальные платежи, вне зависимости от прогнозов финансово-экономической ситуации в стране будут выплачены в полном объеме и без ограничений.

“Прошу остановиться всех “всепропальщиков“ в распространении зрады, дезинформации и Кремлевский фейков“, - подытожил министр.

Заявление Розенко в социальных сетях
Заявление Розенко в социальных сетях
facebook.com/pavlo.rozenko

Розенко заверил, что власти не допустят никаких сбоев по социальным выплатам.

Ранее сообщалось, что в НБУ рассказали, как будет работать банковская система в условиях военного положения.

Поделись:
Теги: Военное положение в Украине, военное вторжение России, соцвыплаты, льготы, зарплата, субсидии, соцпомощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь