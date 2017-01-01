Военное положение: Как украинцам будут выплачивать пенсии

Вице-премьер-министр соцполитики заявил, что военное положение никак не повлияет на своевременность выплат соцпомощи гражданам Украины.

Как повлияет военное положение на соцвыплаты украинцам facebook.com/pavlo.rozenko

Вице-премьер-министр соцполитики Павел Розенко заявил на своей официальной странице в Facebook, что введение военного положения никак не отобразится на выплатах социальной помощи, пенсий и зарплат.

Читай также: Евробонды Украины и акции РФ рухнули после атаки на Азове

Он подчеркнул, что все социальные платежи, вне зависимости от прогнозов финансово-экономической ситуации в стране будут выплачены в полном объеме и без ограничений.

“Прошу остановиться всех “всепропальщиков“ в распространении зрады, дезинформации и Кремлевский фейков“, - подытожил министр.

Заявление Розенко в социальных сетях facebook.com/pavlo.rozenko

Розенко заверил, что власти не допустят никаких сбоев по социальным выплатам.

Ранее сообщалось, что в НБУ рассказали, как будет работать банковская система в условиях военного положения.