Евробонды Украины и акции РФ рухнули после атаки на Азове
В понедельник, 26 ноября, резко упали в цене котировки еврооблигаций Украины после новостей о нападении российских военных кораблей на украинские в Керченском проливе и возможном введении военного положения в стране.
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Об этом сообщают Бизнес новости и Сегодня.
Отрицательная динамика наблюдается вдоль всей суверенной кривой. Так, более всех падает стоимость евробондов Украина-32 (к 10:35 по киевскому времени они упали на 1,295 процентных пункта) – до 80,043% номинала. Украина-24 – на 1,177 п.п., до 90,158% номинала и Украина-25 – на 1,158 п.п., до 88,427% номинала.
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Доходность еврооблигаций возросла на 20,3 базисных пункта (б.п.) – до 10,079% годовых, на 29 б.п. – до 10,036% годовых и 25,9 б.п. – до 10,153% годовых.
Также, один из главных российских фондовых индексов (РТС) упал в цене ниже 1100 пунктов под давлением распродаж, которые были вызваны агрессией России против Украины.
РТС упал до 1099,70 пункта (-1,2%) уже к 09:14 по киевскому времени. А к 10:12 отметка снизилась до 1089,87 (-2,12%). Российские нефтяные компании стали лидерами снижения.
Индекс Московской биржи (МосБиржа) упал до 2322,08 пункта (-0,9%). В октябре эта отметка была максимумом. На Московской бирже большинство рублевых цен снизились на 1,8%.
В свою очередь на МосБирже повысился курс доллара – до 66,51 рубля.
Ранее сообщалось, что после введения военного положения МВФ продолжит переговоры с Украиной.
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