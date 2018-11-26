Евробонды Украины и акции РФ рухнули после атаки на Азове

Из-за агрессии на Азовском море евробонды Украины и акции Российской Федерации резко снизились в цене.

В понедельник, 26 ноября, резко упали в цене котировки еврооблигаций Украины после новостей о нападении российских военных кораблей на украинские в Керченском проливе и возможном введении военного положения в стране.

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Об этом сообщают Бизнес новости и Сегодня.

Отрицательная динамика наблюдается вдоль всей суверенной кривой. Так, более всех падает стоимость евробондов Украина-32 (к 10:35 по киевскому времени они упали на 1,295 процентных пункта) – до 80,043% номинала. Украина-24 – на 1,177 п.п., до 90,158% номинала и Украина-25 – на 1,158 п.п., до 88,427% номинала.

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Доходность еврооблигаций возросла на 20,3 базисных пункта (б.п.) – до 10,079% годовых, на 29 б.п. – до 10,036% годовых и 25,9 б.п. – до 10,153% годовых.

Также, один из главных российских фондовых индексов (РТС) упал в цене ниже 1100 пунктов под давлением распродаж, которые были вызваны агрессией России против Украины.

РТС упал до 1099,70 пункта (-1,2%) уже к 09:14 по киевскому времени. А к 10:12 отметка снизилась до 1089,87 (-2,12%). Российские нефтяные компании стали лидерами снижения.

Российский фондовый индекс упал ниже отметки 1100 пунктов Сегодня

Индекс Московской биржи (МосБиржа) упал до 2322,08 пункта (-0,9%). В октябре эта отметка была максимумом. На Московской бирже большинство рублевых цен снизились на 1,8%.

Фондовый показатель МосБиржи опустился до 2322,08 пункта Сегодня

В свою очередь на МосБирже повысился курс доллара – до 66,51 рубля.

Курс доллара в РФ повысился Сегодня

Ранее сообщалось, что после введения военного положения МВФ продолжит переговоры с Украиной.