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Евробонды Украины и акции РФ рухнули после атаки на Азове

Комментариев: 2
Из-за агрессии на Азовском море евробонды Украины и акции Российской Федерации резко снизились в цене.
Котировки еврооблигаций Украины резко упали в цене
Котировки еврооблигаций Украины резко упали в цене
depositphotos.com

В понедельник, 26 ноября, резко упали в цене котировки еврооблигаций Украины после новостей о нападении российских военных кораблей на украинские в Керченском проливе и возможном введении военного положения в стране. 

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Об этом сообщают Бизнес новости и Сегодня.

Отрицательная динамика наблюдается вдоль всей суверенной кривой. Так, более всех падает стоимость евробондов Украина-32 (к 10:35 по киевскому времени они упали на 1,295 процентных пункта) – до 80,043% номинала. Украина-24 – на 1,177 п.п., до 90,158% номинала и Украина-25 – на 1,158 п.п., до 88,427% номинала. 

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Доходность еврооблигаций возросла на 20,3 базисных пункта (б.п.) – до 10,079% годовых, на 29 б.п. – до 10,036% годовых и 25,9 б.п. – до 10,153% годовых.

Также, один из главных российских фондовых индексов (РТС) упал в цене ниже 1100 пунктов под давлением распродаж, которые были вызваны агрессией России против Украины.

РТС упал до 1099,70 пункта (-1,2%) уже к 09:14 по киевскому времени. А к 10:12 отметка снизилась до 1089,87 (-2,12%). Российские нефтяные компании стали лидерами снижения.

Российский фондовый индекс упал ниже отметки 1100 пунктов
Российский фондовый индекс упал ниже отметки 1100 пунктов
Сегодня

Индекс Московской биржи (МосБиржа) упал до 2322,08 пункта (-0,9%). В октябре эта отметка была максимумом. На Московской бирже большинство рублевых цен снизились на 1,8%.

Фондовый показатель МосБиржи опустился до 2322,08 пункта
Фондовый показатель МосБиржи опустился до 2322,08 пункта
Сегодня

В свою очередь на МосБирже повысился курс доллара – до 66,51 рубля.

Курс доллара в РФ повысился
Курс доллара в РФ повысился
Сегодня

Ранее сообщалось, что после введения военного положения МВФ продолжит переговоры с Украиной.

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Теги: военное положение, военное положение в украине, конфликт на азове, финансовый рынок, еврокотировки, Евробонды Украины гороскоп на 2017, акции РФ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.11.2018, 13:12
Оценка:  -2
гость
Евросоюз проводит срочные консультации по вопросу выделения Украине макрофинансовой помощи в этом году.
%ставку решили накрутить, или совсем кинуть салоедов?
Sinobi-life    26.11.2018, 13:14
Оценка:  0
Sinobi-life
Смотри на свою педерацию козломордый2 утырок!!!
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