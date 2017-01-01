НБУ рассказали, как будет работать банковская система в условиях военного положения

Нацбанк подготавливает банковскую систему к работе в военный период.

Как будут работать банки в условиях военного положения depositphotos.com

Встреча главы Национального банка Якова Смолия с руководителями 40 самый больших банков Украины посвящена подготовке банковского сектора к работе во время военного режима.

Об этом сообщают в пресс-центре НБУ.

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“Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования“, - отметил Председатель Национального банка, открывая встречу с банкирами.

Топ-менеджеры украинских банков готовы обеспечивать работу в нормальном режиме, то есть проводить платежи, инкасации, пополнять банкоматы и терминалы.

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“При необходимости банки могут пользоваться, как и раньше, стандартными инструментами поддержки ликвидности и инструментом экстренной поддержки ликвидности ELA. Также мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких “скачков“ курса под давлением психологических факторов. Национальный банк имеет для этого достаточно ресурсов и инструментов. Сейчас объем международных резервов достигает 178 млрд долларов “, - отметил Яков Смолий.

НБУ призвал руководителей приложить максимум усилий, чтобы поддерживать работу в нормальном режиме и сократить риски до минимума.

Ранее сообщалось, что будет с долларом при введении военного положения.