Военное положение: гривна начала падать

За несколько часов курс доллара в киевских обменниках вырос на 10 копеек, а на межбанке приближается к 28 гривнам.

Котировки гривны на открытии межбанка в понедельник, 26 ноября, установились на уровне 27,86-27,93 гривни за доллар. В то время, как в пятницу межбанк закрылся на уровне 27,74 - 27,76 гривны за доллар.

Читай также: Что будет с долларом при введении военного положения В полдень средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,86-27,93 гривни;

Евро - 31,69-31,76 гривни;

Российский рубль - 0,4189-0,4202 гривни.

Наличный курс доллара также начал расти на "черном рынке" и в обменниках Киева.

В 09:00 в обменниках курс покупки американской валюты был 27,75 гривен, а к 12:00 вырос на 10 копеек.

Нацбанк установил на сегодня курс доллара на уровне 27,79 гривен.