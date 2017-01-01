Мобильные операторы Украины готовы к работе во время военного положения

Тройка операторов в Украине работает в обычном режиме без перебоев.

Операторы мобильной связи готовы к работе во время военного положения depositphotos.com

Мобильные операторы Украины Киевстар, Vodafone Украина и Lifecell уверяют, что они полностью готовы к работе во время военного положения.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украины.

“Сеть мобильной и фиксированной связи “Киевстар“ работает в обычном режиме, и у абонентов нет повода для беспокойства. Если будут какие-то изменения в порядке и условиях предоставления услуг, мы оперативно сообщим об этом абонентам“, - отметили в пресс-службе Киевстара.

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Пресс-служба Lifecell также отмечает, что готова к работе полностью и без помех в штатном режиме:

“lifecell готов обеспечить работу своей сети в условиях чрезвычайного или военного положения, в том числе, и возможность оповещения абонентов. Однако точно сказать о том, что изменится в работе компании и как это отразится на абонентах, можно будет только после одобрения указа президента Верховной Радой“.

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Такую же абсолютную готовность показали и Vodafone Украина. Как и “Укртелеком“, единственный учредитель и участник ООО “ТриМоб“, оператор готов работать в обычном штатном режиме.

Ранее сообщалось, что НБУ срочно собирает на встречу все крупные банки Украины.