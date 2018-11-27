"Дочка" ВТБ угрожает подать в суд на Порошенко за купленный 12 лет назад банк – СМИ

Российский ВТБ угрожает обратиться в суд за компенсацией от президента Украины за купленный когда-то банк.

Россия хочет отсудить у Порошенко компенсацию за купленный 12 лет назад ВТБ depositphotos.com

Российский банк с государственной долей ВТБ хочет отсудить в международном суде у Петра Порошенко деньги за то, что 12 лет назад купил банк “Мрия“ (“дочка“ ВТБ).

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Об этом сообщает ТСН.

“Хотели напомнить господину П.А. Порошенко, ВТБ (Украина) был построен на базе банка “Мрия“, которым он владел, и который Группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина П.А. Порошенко суммы средств, потраченных на покупку банка“, - говорится в официальном заявлении российского банка.

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Сейчас российский банк практически парализован из-за санкций Украины, а также из-за судебного запрета на отчуждение активов и имущества банка.

“В последнее время судебная система Украины приняла решения, которые выходят за рамки цивилизованного правового поля и ставят под угрозу текущую деятельность нашего банка в этой стране. В сентябре Апелляционный суд Киева в рамках производства в признании и исполнении на территории Украины решения международного арбитражного суда в Гааге по иску компаний группы Коломойского против России проявил правовой нигилизм и, признав активы ВТБ (Украина) имуществом России в Украине, вынес решение об аресте акций и активов банка ВТБ (Украина). Это фактически парализовало работу нашего банка в этой стране“, - констатируют в российском ВТБ.

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В ВТБ подчеркнули, что обжалование хоть и приняли, но слишком долго рассматривают.

“Политическая ангажированность украинских судов делает их будущие решения относительно нас предсказуемыми. Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов“, - отметили в ВТБ.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк отсудил у РФ 1,3 млрд долларов за аннексию Крыма.