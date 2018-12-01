Нардеп должен 280 миллионов долларов ВТБ банку - СМИ

Денис Дзензерский не внес свой долг перед банком в декларации.

Народный депутат задолжал "дочке" российского банка 280 млн долл и не внес их в декларации facebook.com/denys.dzenzerskyy

Заместитель главы Комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Денис Дзензерский задолжал 280 миллионов долларов ВТБ банку и не внес свой долг в декларации.

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Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

“5 декабря 2018 в Киевском апелляционном суде состоится заседание по делу, от решения в котором в большой степени зависит судьба расчета с вкладчиками АО “ВТБ Банк“, - заявили в ФГВФЛ.

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Дело рассматривает Соломенский районный суд Киева после апелляционной жалобы от банка в ответ на закрытие криминального производства по факту невнесения информации о задолженности 280 млн долларов в декларации государственным служащим.

“Сегодня же сложилась ситуация, когда финансовый поручитель, игнорируя судебные решения о взыскании долга в пользу банка, не возвращает кредитные средства. Фонду важно взыскать максимальную сумму средств из всех должников, независимо от их социального статуса и политической принадлежности“, - говорится в сообщении.

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Фонд гарантирования призывает судей принять во внимание, что деньги, полученные от должников банка, пойдут на возвраты вкладчиков, а не в карманы российским владельцам.

Ранее сообщалось, что в банке ВТБ начата ликвидация.