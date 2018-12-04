Папин сын: Заместитель Генпрокурора зарегистрировал на папу новую недвижимость - СМИ

В 2017 году на отца Евгения Енина зарегистрировали квартиру и частный дом под Киевом.

Владимир Енин, 66-летний отец заместителя Генпрокурора Евгения Енина, в 2017 году стал владельцем двух новых объектов недвижимости: квартиры и частного дома под Киевом.

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Дом сейчас в процессе постройки, а в квартире проживает сам заместитель Евгений. Об этом говорится в расследовании Bihus.

Квартира, записанная на Владимира Енина, занимает площадь 184 кв м и находится в 15 минутах езды до Генеральной прокуратуры в столице. По словам соседей, отец там не проживает, зато каждое утро можно увидеть Евгения, выходящего из нового дома.

Возле дома с квартирой припаркован и автомобиль, который зарегистрирован на жену Евгения Енина.

Машина жены Енина, припаркованная около дома с новой квартирой bihus.info

Владеет Владимир Енин и загородным домом, площадью в 300 кв м, расположенном в пригороде Киева. Сейчас дом достраивают.

Новый частный дом под Киевом, записанный на отца Владимира Енина bihus.info

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Ни квартира, ни дом не задекларированны заместителем Генпрокурора. Во время интервью он не захотел рассказывать о том, откуда у отца деньги на новую недвижимость.

“Обращайтесь к нему лично. Я не уполномочен ...“, - прокомментировал Евгений.

Журналистка, ожидающая так и не пришедшего на интервью отца заместителя Евгения bihus.info

Сам отец Енина также неточно высказался о квартире и доме, попросил перенести интервью на 30 ноября, но в указанное время так и не появился.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура решила, что запрет Кабмина “не отвечает закону“ и приобрела для себя 19 иномарок на 13 миллионов гривен.