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Папин сын: Заместитель Генпрокурора зарегистрировал на папу новую недвижимость - СМИ

Комментариев: 6
В 2017 году на отца Евгения Енина зарегистрировали квартиру и частный дом под Киевом.
Заместитель Генпрокурора записал на отца новую квартиру и дом
Заместитель Генпрокурора записал на отца новую квартиру и дом
bihus.info

Владимир Енин, 66-летний отец заместителя Генпрокурора Евгения Енина, в 2017 году стал владельцем двух новых объектов недвижимости: квартиры и частного дома под Киевом. 

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Дом сейчас в процессе постройки, а в квартире проживает сам заместитель Евгений. Об этом говорится в расследовании Bihus.

Квартира, записанная на Владимира Енина, занимает площадь 184 кв м и находится в 15 минутах езды до Генеральной прокуратуры в столице. По словам соседей, отец там не проживает, зато каждое утро можно увидеть Евгения, выходящего из нового дома.

Возле дома с квартирой припаркован и автомобиль, который зарегистрирован на жену Евгения Енина.

Машина жены Енина, припаркованная около дома с новой квартирой
Машина жены Енина, припаркованная около дома с новой квартирой
bihus.info

Владеет Владимир Енин и загородным домом, площадью в 300 кв м, расположенном в пригороде Киева. Сейчас дом достраивают.

Новый частный дом под Киевом, записанный на отца Владимира Енина
Новый частный дом под Киевом, записанный на отца Владимира Енина
bihus.info

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Ни квартира, ни дом не задекларированны заместителем Генпрокурора. Во время интервью он не захотел рассказывать о том, откуда у отца деньги на новую недвижимость.

“Обращайтесь к нему лично. Я не уполномочен ...“, - прокомментировал Евгений.

Журналистка, ожидающая так и не пришедшего на интервью отца заместителя Евгения
Журналистка, ожидающая так и не пришедшего на интервью отца заместителя Евгения
bihus.info

Сам отец Енина также неточно высказался о квартире и доме, попросил перенести интервью на 30 ноября, но в указанное время так и не появился.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура решила, что запрет Кабмина “не отвечает закону“ и приобрела для себя 19 иномарок на 13 миллионов гривен.

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Теги: коррупция, коррупционные схемы, декларации, Генпрокуратура, ГПУ, Евгений Енин
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Комментариев (6)
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нафнаф    04.12.2018, 15:01
Оценка:  -1
нафнаф
Порохоботы что языки в анус позатыкали? А ? Чесна прозора влада ?
donizete    04.12.2018, 15:24
Оценка:  -3
donizete
Так никто и не спорит, что воры и брехуны и др. ироды. Они всегда были и есть, к сожалению. Другое дело - честных очень мало. Пытались найти, но не сильно преуспели. Но хоть не золотые батоны и цезари. Я уверен если и Вас поставить на эту должность, то через год у Вашего отца тоже что-то засветится
нафнаф    04.12.2018, 15:26
Оценка:  -1
нафнаф
какой ахиренный перевод стрелок. Но нет
Meritus    04.12.2018, 15:26
Оценка:  0
Meritus
Бачиш, як пецьконуті мінусують.
donizete    04.12.2018, 15:30
Оценка:  -3
donizete
Ну да, Вам же видней. Честный Вы наш. Сидите сейчас в евробляхе и думаете о народе.
нафнаф    04.12.2018, 15:33
Оценка:  +1
нафнаф
твои высеры напоминают генератор случайных слов.Папередники,золотые батоны евробляхи.Когда речь идёт конкретно о прокурое НЫНЕШЕЙ чесной европейской власти.
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