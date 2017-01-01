Украинцы могут сдавать старые банкноты после Нового года на утилизацию

Речь идет о значительно изношенных гривневых банкнотах.

С Нового года украинцы смогут сдавать старые деньги facebook.com/NationalBankOfUkraine

В областях, в которых отсутствуют подразделения Национального банка Украины, украинцы с 1 января 2019 года смогут сдавать значительно изношенные банкноты в другие банки, уполномоченные хранить валюту НБУ. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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Только три банка смогут принимать старые деньги. Ими являются Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.

Под значительно изношенными банкнотами имеются в виду те деньги, которые пострадали в результате пожаров, наводнений и загрязнений химикатами. После упаковки банком, банкноты отправятся на проведение исследований НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ рассказал, как будут работать банки в новогодние праздники.