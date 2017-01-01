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НБУ рассказал, как будут работать банки в новогодние праздники

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Национальный банк Украины поделился графиком работы банков во время новогодних праздников.
В НБУ рассказали, как будет работать банковская система в новогодние праздники
В НБУ рассказали, как будет работать банковская система в новогодние праздники
depositphotos.com

Пресс-служба Национального банка Украины поделилась графиком работы банковской системы в конце декабря 2018 – начале января 2019 года. 

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Согласно графику, определенному НБУ, системы электронных платежей (СЭП) будут работать на два часа дольше 27 и 28 декабря 2018 года.

На следующий день, 29 декабря, до 13.00 в СЭП можно будет осуществлять платежи только между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу. Осуществлять платежи могут также только те, которые направлены в НБУ и Государственную казначейскую службу. Работа СЭП закончится в 15.00.

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30 и 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 декабря 2019 года СЭП (и СЭП НБУ), депозитарий НБУ Система СЕРТИФ и Автоматизированная информационная система “Реестр договоров с нерезидентами 2“ не будут работать.

НБУ уточнил, что без клиентов банки будут работать 2 января 2019 года, а межбанковские переводы осуществляться не будут.

3, 4 и с 8 января 2019 года СЭП и вся банковская система начнет работу в обычном режиме. 

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С 29 декабря 2018 года по 3 января 2019 года будет действовать официально установленный курс валют и банковских металлов, который будет установлен Национальным банков 28 декабря 2018 года.

“Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни“, - говорится в сообщении НБУ.

График работы банковской системы в Новый год 2019
График работы банковской системы в Новый год 2019
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Ранее сообщалось, что Украина выплатила МВФ 150 миллионов долларов.

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Теги: НБУ, Национальный банк Украины, работа банков, новый год 2019, новогодние праздники
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