Курс биткоина обновил максимум с мая 2018 года
Курс биткоина в воскресенье, 17 июня, поднялся выше отметки в $9 тысяч, что произошло впервые с мая 2018 года. Согласно данным CoinDesk, стоимость криптовалюты 16 июня достигала $9 385. В понедельник биткойн торгуется на уровне $9 141,17.
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Другие криптовалюты также дорожают: курс эфира (Ethereum) поднялся в понедельник на 1%, Bitcoin Cash (BCH) - на 1,6%.
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Поддержку рынку в последние дни оказывают ожидания запуска американской компанией Facebook собственной криптовалюты. По данным The Wall Street Journal, операторы платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний поддержали криптовалюту, которую Facebook планирует представить в ближайшее время и запустить в следующем году.
Как ожидается, криптовалюта Facebook - Libra - сможет использоваться для осуществления покупок во всем интернете, не только в соцсети.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали биржу криптовалют и похитили более $40 млн. Binance приостановила на неделю операции вывода средств для проведения проверки. Но пользователи биржи могут продолжать торговлю криптовалютами.
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