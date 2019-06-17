G20 подписали договор о борьбе с пластиком и готовят обязательные правила

Каждый год в мировой океан попадает до 8 млн тонн пластика, а Большое тихоокеанское мусорное пятно на данный момент занимает площадь от 700 тыс до 1,5 млн кв м.

Останки птенца темноспинного (лайсанского) альбатроса, которому родители скармливали пластик; птенец не мог вывести его из организма, что привело к смерти от голода или от удушья wikipedia.org/wiki/Большое_тихоокеанское_мусорное_пятно

Аномальная жара, таяние льдов, пылевые бури в Индии, засухи в Германии, смещение оси Земли – все это приходит от того, что климат на планете слишком быстро меняется, а деятельность человека вмешивается в природу.

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Некоторые люди и организации борются за экологию Земли и на данный момент, Министры охраны окружающей среды стран "большой двадцатки" достигли соглашения по сокращению пластиковых отходов в мировом океане на саммите в Японии, передает Экономическая правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Это соглашение является первым международным договором по сокращению пластиковых отходов в мировом океане.

Договор включает общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением, заявил министр охраны окружающей среды Японии Ёсиаки Харада по окончании двухдневной встречи.

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В соглашении прописаны конкретные меры против загрязнения пластиковыми отходами, предусмотрена поддержка инноваций в этой области и улучшение научных методов анализа и наблюдения.

В соглашении предлагается раз в год выпускать отчет о том, как продвигается работа по борьбе с пластиковыми отходами.

Выполнение соглашения пока что будет выполняться на добровольных началах.

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"Соглашение, достигнутое на саммите G20 - лишь первый шаг к решению проблемы, недостаточно рассчитывать только на добровольные действия", - заявили в японском отделении Greenpeace.

Ранее сообщалось, что независимая аналитическая группа Breakthrough — National Centre for Climate Restoratio, работающая в Австралии, сообщила о том, что существуют высокие шансы на разрушение цивилизации уже начиная с 2050 года и призывают мир ко всеобщей мобилизации для борьбы с изменениями климата.