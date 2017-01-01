Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина нарастила металлургическое производство

Комментариев: 0
Производство чугуна в Украине за первый квартал выросло на 0,4%, стали - на 5%, металлопроката - на 3,2%.
В Украине увеличилось металлургическое производство
В Украине увеличилось металлургическое производство
Getty Images

За первое полугодие текущего года производство чугуна в Украине выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, стали - на 5%, металлопроката - на 3,2%. Об этом сообщается на сайте объединения предприятий Металлургпром.

Читай также: Кто кормит: ТОП-30 самых больших налогоплательщиков за последние 5 лет

По их данным, за январь-июнь 2019 году в Украине было произведено 10,18 млн тонн чугуна (на 0,4% больше, чем за I полугодие 2018), 10,9 млн тонн стали (на 5, 0% больше), 9,39 млн тонн металлопроката (на 3,2% больше).

Ранее сообщалось, что Украина ввела пошлины на металл из России и Китая. На российский коррозионностойкий прокат введут пошлины в размере 47,57%, а на аналогичные товары из Китая пошлины составят 22,78%.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: металлургия, производство, сталь, металлургическая отрасль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь