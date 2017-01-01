Украина нарастила металлургическое производство

Производство чугуна в Украине за первый квартал выросло на 0,4%, стали - на 5%, металлопроката - на 3,2%.

За первое полугодие текущего года производство чугуна в Украине выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, стали - на 5%, металлопроката - на 3,2%. Об этом сообщается на сайте объединения предприятий Металлургпром.

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По их данным, за январь-июнь 2019 году в Украине было произведено 10,18 млн тонн чугуна (на 0,4% больше, чем за I полугодие 2018), 10,9 млн тонн стали (на 5, 0% больше), 9,39 млн тонн металлопроката (на 3,2% больше).

Ранее сообщалось, что Украина ввела пошлины на металл из России и Китая. На российский коррозионностойкий прокат введут пошлины в размере 47,57%, а на аналогичные товары из Китая пошлины составят 22,78%.

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