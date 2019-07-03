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Стало известно, какие купюры подделывают чаще всего

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В НБУ сообщили, что в Украине небольшое количество поддельных банкнот.
Новая банкнота номиналом в 1000 гривен
Новая банкнота номиналом в 1000 гривен
НБУ

В Украине чаще всего подделывают банкноты номиналом 500, 100, 200 и 50 гривен. Но их общее количество невелико - 2,5 штуки на один миллион настоящих гривен по итогам 2018 года.

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Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины (НБУ) Виктор Зайвенко в интервью УНИАН.

При этом динамика положительная - в 2017 году было 3,6 подделки на миллион настоящих гривен.

У нас был скачок два года назад - изымалась полиграфическая подделка банкноты номиналом 500 гривен образца 2006 года. Мы об этом рассказывали. И мы с этим боролись и боремся, в частности, вводим в обращение новые банкноты с усиленной степенью защиты от подделок. Поэтому и количество подделок уменьшается. Так, по итогам 2018 количество поддельных банкнот номиналом 500 гривен уменьшилось вдвое - подчеркнул Зайвенко. 

Ранее сообщалось, что в НБУ показали, как проходит процесс утилизации денег. Журналисты посетили хранилища Нацбанка и узнали, как старые деньги превращают в “опилки“ и складывают в “ульи“.

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Теги: поддельные банкноты, поддельные гривны
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.07.2019, 14:35
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Количество поддельных 1000 гривневых купюр превысило объем настоящих, введенных в обращение. Остальные номиналы подделывать экономически нецелесообразно. (из служебной записки НБУ).
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