Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Евросоюз готовит Украине 500 млн евро помощи

Комментариев: 0
Европейские чиновники отметили, что средства будут выделены, как только Украина выполнит определенные условия.
Украине для получения второго транша от ЕС нужно будет выполнить определенные условия
Украине для получения второго транша от ЕС нужно будет выполнить определенные условия
ukraine-eu.mfa.gov.ua

Евросоюз готов выделить второй транш Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом заявили президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после саммита Украина-ЕС, передает пресс-служба Министерства иностранных дел. 

Читай также: ЕБРР выделит Украине 149 миллионов евро на модернизацию электросетей

Европейские чиновники отметили, что средства будут выделены, как только Украина выполнит определенные условия. В частности, речь идет о поддержке Украиной макроэкономической стабильности, реализации программы МВФ, выполнение всех мероприятий в рамках Программы макрофинансовой помощи ЕС.

Также ЕС ожидает поддержания независимости Национального банка Украины и стабильности финансового сектора.

Ранее сообщалось, что ЕИБ готов дать Украине 110 млн евро на электрички. Европейский инвестиционный банк готов купить новые электрички для Запорожской и Днепропетровской областей.

Поделись:
Теги: Украина-ЕС, Туск, деньги, Евросоюз, транш, Жан Клод Юнкер, Финансовая помощь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь