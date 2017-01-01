Евросоюз готовит Украине 500 млн евро помощи
Евросоюз готов выделить второй транш Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом заявили президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после саммита Украина-ЕС, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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Европейские чиновники отметили, что средства будут выделены, как только Украина выполнит определенные условия. В частности, речь идет о поддержке Украиной макроэкономической стабильности, реализации программы МВФ, выполнение всех мероприятий в рамках Программы макрофинансовой помощи ЕС.
Также ЕС ожидает поддержания независимости Национального банка Украины и стабильности финансового сектора.
Ранее сообщалось, что ЕИБ готов дать Украине 110 млн евро на электрички. Европейский инвестиционный банк готов купить новые электрички для Запорожской и Днепропетровской областей.
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