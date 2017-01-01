Евросоюз готовит Украине 500 млн евро помощи

Европейские чиновники отметили, что средства будут выделены, как только Украина выполнит определенные условия.

Украине для получения второго транша от ЕС нужно будет выполнить определенные условия ukraine-eu.mfa.gov.ua

Евросоюз готов выделить второй транш Четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом заявили президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после саммита Украина-ЕС, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Европейские чиновники отметили, что средства будут выделены, как только Украина выполнит определенные условия. В частности, речь идет о поддержке Украиной макроэкономической стабильности, реализации программы МВФ, выполнение всех мероприятий в рамках Программы макрофинансовой помощи ЕС.

Также ЕС ожидает поддержания независимости Национального банка Украины и стабильности финансового сектора.

Ранее сообщалось, что ЕИБ готов дать Украине 110 млн евро на электрички. Европейский инвестиционный банк готов купить новые электрички для Запорожской и Днепропетровской областей.