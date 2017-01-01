Дания выдала первое разрешение газопроводу из Норвегии в Польшу
Проект Baltic Pipe, который будет транспортировать газ из Норвегии через Данию в Польшу, получил первое разрешение агентства по охране окружающей среды Дании.
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Датское агентство выдало разрешение на строительство выхода газопровода на сушу на восточном побережье Дании. Регулятор принял решение 12 июля.
Теперь датский газотранспортный оператор Energinet может перейти к следующему этапу - получению разрешений от 13 муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали. Газопроводу также требуется одобрение от Датского энергетического агентства в отношении морского участка в датских водах.
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Проект Baltic Pipe, инициированный 20 лет назад, получил продвижение после одобрения в январе нового гранта ЕС в 215 млн евро в дополнение к ранее уже выделенным 51,8 млн евро.
Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год должно начаться в следующем году, а его завершение ожидается к октябрю 2022 года.
Ранее сообщалось, что Польша и Дания определили маршрут морского газопровода Baltic Pipe. Пропускная способность газопровода Baltic Pipe составит 10 млрд кубометров. Он будет эксплуатироваться 50 лет.
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