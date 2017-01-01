Дания выдала первое разрешение газопроводу из Норвегии в Польшу

Проекту необходимо получить еще 13 разрешений в муниципалитетах, по территории которых будет проходить газопровод.

Дания дала первое разрешение трубе Baltic Pipe, которой Польша хочет снизить зависимость от Газпрома Getty Images

Проект Baltic Pipe, который будет транспортировать газ из Норвегии через Данию в Польшу, получил первое разрешение агентства по охране окружающей среды Дании.

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Датское агентство выдало разрешение на строительство выхода газопровода на сушу на восточном побережье Дании. Регулятор принял решение 12 июля.

Теперь датский газотранспортный оператор Energinet может перейти к следующему этапу - получению разрешений от 13 муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали. Газопроводу также требуется одобрение от Датского энергетического агентства в отношении морского участка в датских водах.

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Проект Baltic Pipe, инициированный 20 лет назад, получил продвижение после одобрения в январе нового гранта ЕС в 215 млн евро в дополнение к ранее уже выделенным 51,8 млн евро.

Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год должно начаться в следующем году, а его завершение ожидается к октябрю 2022 года.

Ранее сообщалось, что Польша и Дания определили маршрут морского газопровода Baltic Pipe. Пропускная способность газопровода Baltic Pipe составит 10 млрд кубометров. Он будет эксплуатироваться 50 лет.