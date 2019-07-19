Апелляции Газпрома в споре с Нафтогазом отклонены судами Европы

Суды Нидерландов и Люксембурга не поддержали апелляции Газпрома.

Пресс-служба Нафтогаза сообщила о том, что апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу Газпрома (РФ) относительно юрисдикции суда, подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.

Читай также: Газпром резко нарастил транзит газа через Украину

Суд принял данное решение 8 июля 2019 года.

В этот же день решение в пользу Нафтогаза принял и Окружной суд Люксембурга, который отклонил жалобу Газпрома и подтвердил аресты относительно российской компании на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ранее сообщалось, что суды ЕС рассмотрят иски Украины по аресту активов Газпрома. Слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов Газпрома по иску Нафтогаза запланированы на июнь, в Нидерландах - на декабрь.