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Апелляции Газпрома в споре с Нафтогазом отклонены судами Европы

Комментариев: 5
Суды Нидерландов и Люксембурга не поддержали апелляции Газпрома.
Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев
Глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев
пресс-служба Нафтогаз

Пресс-служба Нафтогаза сообщила о том, что апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу Газпрома (РФ) относительно юрисдикции суда, подтвердив свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов. 

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Суд принял данное решение 8 июля 2019 года.

В этот же день решение в пользу Нафтогаза принял и Окружной суд Люксембурга, который отклонил жалобу Газпрома и подтвердил аресты относительно российской компании на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ранее сообщалось, что суды ЕС рассмотрят иски Украины по аресту активов Газпрома. Слушания в суде Люксембурга по аресту активов и долгов Газпрома по иску Нафтогаза запланированы на июнь, в Нидерландах - на декабрь.

 

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Теги: Нафтогаз, Газпром, суд, апелляция, апелляционный суд Амстердама, Стокгольмский арбитраж
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Комментариев (6)
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!  (аноним)  19.07.2019, 15:55
Оценка:  0
!
ВыВсеВрети 19.07.2019, 15:39 - фуууууууууу, Пэтины прыхыльныкы - п*и*д*а*р*а*с*ы, ещё и причяндалы ему побрей Педрила, фууууууу
ВыВсеВрети    19.07.2019, 16:05
Оценка:  0
ВыВсеВрети
девочка моя, да не серчай ты так!..я хотел чтобы ты обратила внимание на такого принца?!...
а ты мне петю подсовываешь, да еще хрень пишешь не понятными буками!...))))))))
!  (аноним)  19.07.2019, 15:33
Оценка:  -4
!
Педрила Коболев! хоть бы морду заштукатурили , что б не так противно было смотреть!
ВыВсеВрети    19.07.2019, 15:39
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
а мне нравится, он молодой и симпатичный!...
дорогая, он в тысячу раз лучше печальной лошади!...)))))
SINOBI-LIFE    19.07.2019, 15:45
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Федераст,тут не вой,всё равно придётся платить по счетам!!!
ВыВсеВрети    19.07.2019, 15:23
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
гы-гы-гы, где упоротые?...где они?..)))))))
в очереди за методичками?!...)))))
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