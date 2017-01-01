Газпром резко нарастил транзит газа через Украину

Мощности ГТС позволяют дополнительно перекачивать в Европу объемы газа, эквивалентные максимуму Северного потока-2 и условному Северному потоку-3 вместе взятых.

Российский Газпром увеличил объемы транзита природного газа в Европу через украинскую ГТС на 25%, или 60 млн кубометров в сутки. Это связано с остановкой на ремонт газопровода Северный поток, сообщает Укртрансгаз в среду, 17 июля.

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Отмечается, что сегодня утром заявка на транзит в межгосударственной точке ГИС Ужгород составляет 300,2 млн куб. м/сутки. Таким образом словацкое направление загрузится на 99%.

"При этом существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму Северного потока-2 и условному Северному потоку-3 вместе взятых", – отметили в Укртрансгазе.

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В компании добавили, что очевидным преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые дают возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита.

Ранее сообщалось, что Северный поток остановился на ремонт. График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей.