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Газпром резко нарастил транзит газа через Украину

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Мощности ГТС позволяют дополнительно перекачивать в Европу объемы газа, эквивалентные максимуму Северного потока-2 и условному Северному потоку-3 вместе взятых.
ГТС регулярно выручает Газпром во время остановок Северного потока
ГТС регулярно выручает Газпром во время остановок Северного потока
Укртрансгаз

Российский Газпром увеличил объемы транзита природного газа в Европу через украинскую ГТС на 25%, или 60 млн кубометров в сутки. Это связано с остановкой на ремонт газопровода Северный поток, сообщает Укртрансгаз в среду, 17 июля. 

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Отмечается, что сегодня утром заявка на транзит в межгосударственной точке ГИС Ужгород составляет 300,2 млн куб. м/сутки. Таким образом словацкое направление загрузится на 99%.

"При этом существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму Северного потока-2 и условному Северному потоку-3 вместе взятых", – отметили в Укртрансгазе. 

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В компании добавили, что очевидным преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые дают возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита.

Ранее сообщалось, что Северный поток остановился на ремонт. График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей.

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Теги: Украина, газ, ГТС, Газпром, Северный поток, транзит, Укртрансгаз, транзит газа
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