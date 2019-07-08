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Нафтогаз впервые продал газ на биржевых торгах

Комментариев: 2
На торгах наблюдался высокий уровень конкуренции, который объяснялся привлекательной стартовой ценой.
Первый выход Нафтогаза на биржевые торги оказался успешным
Первый выход Нафтогаза на биржевые торги оказался успешным
flickr.com

Дочерняя компания НАК Нафтогаз – ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг – реализовала на электронных биржевых торгах Украинской энергетической биржи 700 тысяч кубометров природного газа ресурса июля и 700 тысяч кубометров ресурса августа. Об этом сообщается на сайте биржи в пятницу, 5 июля. 

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"На торгах наблюдался чрезвычайно высокий уровень конкуренции, который объяснялся привлекательной стартовой ценой – 4 939,16 гривен с НДС за тысячу кубометров за ресурс июля и в 5 033,13 гривен с НДС за тысячу кубометров за ресурс августа", – говорится в сообщении. 

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По результатам торгов цены достигли рыночного уровня цен. В частности, средневзвешенная цена на ресурс июля увеличилась на 3,7% от стартовой, на ресурс августа увеличение средневзвешенной цены от стартовой составило всего 8 грн за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз потребует компенсацию за прекращение транзита газа. Компания обратится в международный суд, если Россия прекратит транзит газа по территории Украины.

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Теги: газ, Нафтогаз, торги, Украинская биржа, биржа, цена на газ
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Комментариев (2)
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FPN    08.07.2019, 12:33
Оценка:  0
FPN
РАЗВЕ ЭТО 8000 ЗА КУБ, КОТОРЫЕ СДИРАЮТ С ЛЮДЕЙ???????????!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
гость  (аноним)  08.07.2019, 11:50
Оценка:  0
гость
Ну это ничто, учитывая что в ПГХ к зиме надо закачать порядка 7-9 млрд м3
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