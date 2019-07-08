Нафтогаз впервые продал газ на биржевых торгах

На торгах наблюдался высокий уровень конкуренции, который объяснялся привлекательной стартовой ценой.

Дочерняя компания НАК Нафтогаз – ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Трейдинг – реализовала на электронных биржевых торгах Украинской энергетической биржи 700 тысяч кубометров природного газа ресурса июля и 700 тысяч кубометров ресурса августа. Об этом сообщается на сайте биржи в пятницу, 5 июля.

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"На торгах наблюдался чрезвычайно высокий уровень конкуренции, который объяснялся привлекательной стартовой ценой – 4 939,16 гривен с НДС за тысячу кубометров за ресурс июля и в 5 033,13 гривен с НДС за тысячу кубометров за ресурс августа", – говорится в сообщении. Читай также: Суд Англии заморозил дивиденды Nord Stream - НАК По результатам торгов цены достигли рыночного уровня цен. В частности, средневзвешенная цена на ресурс июля увеличилась на 3,7% от стартовой, на ресурс августа увеличение средневзвешенной цены от стартовой составило всего 8 грн за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз потребует компенсацию за прекращение транзита газа. Компания обратится в международный суд, если Россия прекратит транзит газа по территории Украины.