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Суд Англии заморозил дивиденды Nord Stream - НАК

Комментариев: 2
Газпром обязали перечислить 145 миллионов долларов дивидендов на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
В Газпроме решение суда пока не комментировали
В Газпроме решение суда пока не комментировали
Getty Images

Российский Газпром обязан в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований. Такое решение принял Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса, сообщает Нафтогаз Украины в пятницу, 5 июля.

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Отмечается, что решение было вынесено 11 июня с учетом “продления сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые Газпрому придется заплатить Нафтогазу.

Кроме того, указывается, что “английский коммерческий суд обязал Газпром при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие Нафтогаза или согласие суда для получения таких средств“.

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На сайте суда пока нет публикации о данном решении. В Газпроме также пока ситуацию не комментировали.

Как известно, для подписания нового газового соглашения Газпром предлагает Нафтогазу отказаться от всех судебных споров. Украинскую сторону условия РФ не устраивают.

Ранее РФ отчиталась о строительстве Северного потока-2.

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Теги: суд, Газпром, Нафтогаз, Северный поток, дивиденды, газовая война
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.07.2019, 17:15
Оценка:  -1
гость
Б-Г-Г, дивиденды появятся только когда трубопровод начнет приносить ПРИБЫЛЬ!
ВАТА_FUCK    05.07.2019, 17:50
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Это проблемы Газпрома!
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