Суд Англии заморозил дивиденды Nord Stream - НАК

Отмечается, что решение было вынесено 11 июня с учетом “продления сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые Газпрому придется заплатить Нафтогазу.

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Российский Газпром обязан в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований. Такое решение принял Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса, сообщает Нафтогаз Украины в пятницу, 5 июля.

Кроме того, указывается, что “английский коммерческий суд обязал Газпром при принятии новых решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие Нафтогаза или согласие суда для получения таких средств“.

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На сайте суда пока нет публикации о данном решении. В Газпроме также пока ситуацию не комментировали.

Как известно, для подписания нового газового соглашения Газпром предлагает Нафтогазу отказаться от всех судебных споров. Украинскую сторону условия РФ не устраивают.

Ранее РФ отчиталась о строительстве Северного потока-2.

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