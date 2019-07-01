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Газпром заявил о плане X по транзиту через Украину

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Россия заявила, что есть много вариантов, в том числе такой, который предусматривает запуск Северного потока-2 и новое соглашение с Нафтогазом.
Глава Газпрома Алексей Миллер
Глава Газпрома Алексей Миллер
Getty Images

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что если есть "план Б" на случай прекращения транзита газа через Украину, то на него всегда найдется "план Икс", сообщает РБК.

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Миллер говорит, что на иностранные аналитики много говорят о том, что будет, если не будет Северного потока-2 и транзита через украинскую территорию, но не рассматривают вариант, когда газопровод будет построен вовремя, а до 31 декабря Россия и Украина подпишут новое газовое соглашение.

"В первую очередь надо все делать для того, чтоб соответствующие договоренности были достигнуты, но надо стремиться подстраховаться на всякий случай, чтобы мы исполняли свои обязательства перед нашими европейскими потребителями", - сказал он.

На вопрос, что будет с транзитом газа 1 января, на следующий день после истечения соглашения с Украиной, Миллер отшутился, что будет весело, потому что это праздничиный день.

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Ранее Россия поставила условия сохранения транзита газа в Евросоюз через территории Украины. 

Напомним, в середине июня стало известно, что Украина предложила Газпрому свой вариант нового соглашения, который предусматривает не транзит, а своп газа.

Ранее РФ отчиталась о строительстве Северного потока-2.

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Теги: Украина, ГТС, Газпром, Нафтогаз, Северный поток, российский газ, транзит газа
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.07.2019, 12:28
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гость
Не стоит забывать, что запущен еще и Ямал-СПГ-2, кроме СПГ-1, и их мощности могут перекинуть на терминалы Европы в случае критической нехватки газа. Думается в том план икс и состоит несмотря на всякие заверения....
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