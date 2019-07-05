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Нафтогаз потребует компенсацию за прекращение транзита газа

Комментариев: 3
Компания обратится в международный суд, если Россия прекратит транзит газа по территории Украины.
Нафтогаз готов к новым судебным разбирательствам по транзиту
Нафтогаз готов к новым судебным разбирательствам по транзиту
Getty Images
Нафтогаз Украины в случае прекращения транзита российского газа намерен в международном суде требовать компенсацию. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в пятницу, 5 июля.

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“Мы будем продолжать занимать консолидированную с Европой конструктивную позицию на переговорах о продлении транзита. Мы хотим, чтобы транзит был“, - написал Витренко в Facebook.

Если же транзита не будет из-за “политической позиции“ РФ, то “через международный арбитраж будем требовать компенсацию“, подчеркнул он.
 
“На это у нас есть достаточно юридических оснований“, - заявил исполнительный директор Нафтогаза.

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Отметим, накануне Витренко заявил, что Нафтогаз готовится к полному прекращению транзита газа из РФ.

Как известно, газовые контракты России и Украины истекают в конце года. Новый раунд переговоров ожидается в сентябре.

Ранее РФ отчиталась о строительстве Северного потока-2.

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Теги: Россия, Украина, Газпром, Нафтогаз, компенсация, транзит газа
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Комментариев (4)
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trexxoll    05.07.2019, 17:55
Оценка:  0
trexxoll
Транзита газа не будет не из-за политической позиубции,а из-за экономической нецелесообразности.Учитывая тот факт что СП-2 полностью заменит собой наш транзитный газопровод.
гость  (аноним)  05.07.2019, 17:46
Оценка:  0
гость
сори, своЙ
гость  (аноним)  05.07.2019, 17:45
Оценка:  0
гость
судится придется с собственной трубой,ответственность России прекращается на пункте учета границы Россия - Украина. Добывайте своц газ и транспортируйте его по СВОИМ трубам!
гость  (аноним)  05.07.2019, 17:44
Оценка:  0
гость
Это как если бы таксисты требовали от пассажиров компенсацию за отказ ездить в следующем году.
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