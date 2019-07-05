Нафтогаз потребует компенсацию за прекращение транзита газа

“Мы будем продолжать занимать консолидированную с Европой конструктивную позицию на переговорах о продлении транзита. Мы хотим, чтобы транзит был“, - написал Витренко в Facebook .

Нафтогаз Украины в случае прекращения транзита российского газа намерен в международном суде требовать компенсацию. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в пятницу, 5 июля.

Если же транзита не будет из-за “политической позиции“ РФ, то “через международный арбитраж будем требовать компенсацию“, подчеркнул он.

“На это у нас есть достаточно юридических оснований“, - заявил исполнительный директор Нафтогаза.

Читай также: Суд разрешил Нафтогазу не платить дивиденды государству Отметим, накануне Витренко заявил, что Нафтогаз готовится к полному прекращению транзита газа из РФ.

Как известно, газовые контракты России и Украины истекают в конце года. Новый раунд переговоров ожидается в сентябре.