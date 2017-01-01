В Украине продолжается снижение цен на автогаз
Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских АЗС во вторник, 30 июля, снизилась на 10 коп/л, до 12,25 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95, сообщает enkorr.
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Так, в пределах 5-20 коп./л снизили цены ОККО, WOG. Сеть АЗС Привата опустила цены на 17-19 коп/л, до 11,61-11,73 грн/л.
Оптовые цены СУГ с начала месяца опустились на 20%, до 17 910 грн/т на условиях самовывоза с ГНС.
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Одной из причин резкого снижения оптовых цен эксперты называют скопившейся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тысяч тонн СУГ, что на 18% превышает объём импорта за такой же период июля 2018 года – говорится в сообщении.
По информации аналитика Консалтинговой группы А-95 Артема Куюна, поставки СУГ на рынок в июле могут достигнуть рекордных 180-185 тыс. т, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.
Ранее сообщалось, что Герус пообещал, что дизтопливо дорожать не будет. Компании Wexler отказалась поставлять топливо в Украину из-за спецпошлин.
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