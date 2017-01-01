В Украине продолжается снижение цен на автогаз

Одной из причин резкого падения оптовых цен эксперты называют скопившейся на рынке профицит автогаза.

На АЗС продолжается падение цен на автогаз depositphotos.com

Средняя розничная цена сжиженного газа на украинских АЗС во вторник, 30 июля, снизилась на 10 коп/л, до 12,25 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы А-95, сообщает enkorr.

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Так, в пределах 5-20 коп./л снизили цены ОККО, WOG. Сеть АЗС Привата опустила цены на 17-19 коп/л, до 11,61-11,73 грн/л.

В таких сетях как AMIC, БРСМ-Нафта, Надежда, SUN OIL и Mango газ подешевел на 6-19 коп/л.

Оптовые цены СУГ с начала месяца опустились на 20%, до 17 910 грн/т на условиях самовывоза с ГНС.

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Одной из причин резкого снижения оптовых цен эксперты называют скопившейся на рынке профицит ресурса. За первые две декады июля только по железной дороге в Украину импортировано 78 тысяч тонн СУГ, что на 18% превышает объём импорта за такой же период июля 2018 года – говорится в сообщении.

По информации аналитика Консалтинговой группы А-95 Артема Куюна, поставки СУГ на рынок в июле могут достигнуть рекордных 180-185 тыс. т, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.

Ранее сообщалось, что Герус пообещал, что дизтопливо дорожать не будет. Компании Wexler отказалась поставлять топливо в Украину из-за спецпошлин.