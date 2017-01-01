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Вступили в силу пошлины на товары из РФ

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Новые пошлины Украина будет взимать в пользу спецфонда, направленного на импортозамещение.
Украинские пошлины на товары из РФ вступили в силу
Украинские пошлины на товары из РФ вступили в силу
Корреспондент.net
С четверга, 1 августа, в Украине вступили в действие специальные пошлины на товары из России. 

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Их будут взимать независимо от других пошлин, а уплаченные суммы будут направлены в специальный фонд госбюджета, который профинансирует меры по импортозамещению.

Решение о введении спецпошлин было принято 15 мая.
 
В расширенный украинским правительством перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России вошли минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства, цемент и фанерные изделия. 

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В частности, как сообщило министерство экономического развития и торговли, по итогам 2018 года импорт Украины цементной продукции из РФ составил почти 17 миллионов долларов, импорт фанеры оценивается в 19,7 миллионов долларов.

В Москве считают, что новые санкции не нанесут особого вреда российской экономике.
 
Ранее сообщалось, что крупнейший трейдер прекращает импорт дизтоплива РФ. Компания отказалась от закупки российского дизтоплива трубопроводом из-за украинских спецпошлин.
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Теги: Россия, торговля, Пошлины, Россия-Украина, Торговая война
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