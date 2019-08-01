Запасы газа в ПХГ Украины максимальные за семь лет

Укртрансгаз прекратил закачку газа в четырех подземных хранилищах в связи с достижением плановых объемов на 2019 год.

Закачка в ПХГ продолжается в среднесуточном объеме 75 млн кубов Getty Images

Запасы газа в подземных хранилищах Украины выросли до 17,4 млрд кубометров природного газа – максимального уровня с 2012 года. Об этом сообщает Укртрансгаз в среду, 21 августа.

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Отмечается, что на четырех ПХГ уже выполнен план закачивания газа и прекращена закачка.

“Укртрансгаз прекратил закачку голубого топлива уже в четырех (из десяти) подземных хранилищах в связи с достижением плановых объемов на 2019 год – на Солоховском ПХГ, Краснопартизанском ПХГ, Пролетарском ПХГ, Краснопоповском ПХГ“, – говорится в сообщении.

При этом закачка продолжается на шести других хранилищах в среднесуточном объеме 75 млн куб. м.

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В Укртрансгазе напомнили, что к началу отопительного сезона необходимо накопить в ПХГ не менее 20 млрд кубометров газа. Благодаря этому Украина пройдет следующий осенне-зимний период, даже с учетом возможной остановки российским Газпромом транзита газа с 1 января 2020 года.

Как известно, Украина располагает крупнейшими в Европе хранилищами для газа – 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м.

Отметим, с начала сезона закачки газа Украина увеличила запасы примерно вдвое. На данный момент запасы превышают прошлогодние на четверть.

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