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США и Китай договорились возобновить торговые переговоры

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На выходных Трамп разослал противоречивые сообщения, в которых выразил сожаление по поводу последних тарифов.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Getty Images

США и Китай очень скоро возобновят торговые переговоры по поводу снижения торговых пошлин. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает издание BBC.

"Китай звонил вчера вечером... сказал, давайте вернемся к столу. Так что мы вернемся к столу", - сказал он

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В пятницу, 23 августа, Трамп резко повысил тарифы на миллиарды долларов китайского импорта в ответ на новые пошлины из Пекина. Китай пока не комментирует, но ранее призывал к "спокойствию" для разрешения спора.

На выходных Трамп разослал противоречивые сообщения, в которых выразил сожаление по поводу последних тарифов только для того, чтобы Белый дом отозвал свои комментарии в воскресенье, отмечает издание.

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Однако на саммите G7 в Биаррице в понедельник, 26 августа, он сказал, что китайские чиновники сделали два "очень, очень хороших звонка" в воскресенье вечером и что Пекин хотел "заключить сделку".

Предполагая, что его давление вернуло китайцев за стол переговоров, он добавил: "Они чувствуют себя очень болезненно, но понимают, что это правильно".

"Мы собираемся начать переговоры в ближайшее время ... но я думаю, что мы заключим сделку", - заявил Трамп.

Ранее Трамп пообещал $500 млрд в год от пошлин на товары из Китая.

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Теги: США, Китай, Пошлины, Трамп, Дональд Трамп, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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