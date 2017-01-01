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Стало известно, что будет со старыми жетонами киевского метро

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Киевский метрополитен продолжает изымать из оборота пластиковые жетоны.
Жетоны выведут из оборота до 30 октября 2019 года
Жетоны выведут из оборота до 30 октября 2019 года
Кивский метрополитен

В Киевском метрополитене заявили о том, что окончательная судьба пластиковых жетонов станет известна после полного вывода из обращения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу.

Старые жетоны вероятнее всего отправят на переработку.

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“Все жетоны, которые ранее изымались и которые изымаются сейчас находятся на складе. Когда их оборот окончательно будет завершено их посчитают и будут думать, что с ними делать дальше“, - сообщили в пресс-центре.

Видимо, отталкиваясь от количества жетонов, мы продадим их как сырье – пластик – говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что Минфин спишет Киеву долг в 4 млрд грн в обмен на метро на Троещину

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Теги: Киевский метрополитен, метро, жетоны, Киев
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