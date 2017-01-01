Запланированный аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка не состоялся, так как в установленный срок заявок на покупку банка не поступило.

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма встал на сторону российского государственного инвестиционного банка Внешэкономбанк (ВЭБ) в споре с Украиной по продаже акций его “дочки“ – Проминвестбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ВЭБа.

Читай также: В Украине снова будут закрывать банки: Последствия стресс-теста Утверждается, что арбитраж запретил Украине продавать акции Проминвестбанка и обязал возместить ВЭБу все арбитражные расходы.

Также в среду Фондовая биржа ПФТС (Первая фондовая торговая система) сообщила, что запланированный аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка не состоялся, так как в установленный срок заявок на покупку банка не поступило.

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“Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы“, – говорится в сообщении.

Напомним, в июне нынешнего года ВЭБ обратился в арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с требованием возместить потери дочернего банка в Украине. В ВЭБ считают, что были нарушены положения соглашения между украинским Кабмином и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года.

Также сообщалось, что российский Внешэкономбанк не смог продать Проминвестбанк, хотя ранее заявлялось о четыре покупателях на этот банк.



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