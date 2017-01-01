Гончарук назвал сроки либерализации рынка земли в Украине

В результате земельной реформы люди станут богаче, а не наоборот, пообещал премьер-министр.

Либерализация рынка земли в Украине начнется с середины 2020 года. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи президента Владимира Зеленского с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 2 сентября.

Читай также: Гончарук проводит первое заседание нового Кабмина "Мы подчеркиваем, что мы смоделируем ее (либерализацию рынка земли – ред.) таким образом, чтобы никто не потерял землю, чтобы люди стали богаче в результате этой реформы, а не наоборот. Мы тщательно подойдем к планированию, и рынок будет введен тогда, когда мы будем к этому готовы, а планируем мы это сделать в середине следующего года", – сказал премьер.

Известно, что команда президента Зеленского намерена в ближайшее время презентовать законопроект об открытии рынка земли с перспективой принятия его в этом году (с предварительным условием переходного периода до 10 месяцев). Однако перед открытием рынка земли, полагают в Офисе президента и партии Слуга народа, следует принять ряд таких превентивных мер как борьба с рейдерством и обеспечение доступного финансирования фермеров.

Ранее президент заявил о том, что “28 лет все ветви власти были как лебедь, рак и щука.“

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