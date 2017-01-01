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"Сплит": Зеленский выступил за расширение полномочий НБУ

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Соответствующий закон будет принят до 1 октября.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал законопроект о “сплите“, предусматривающий расширение полномочий НБУ. Речь идет о надзоре за небанковскими учреждениями.

Об этом президент сказал во время встречи с главами ВР и Кабмина.

Принять закон, который предусматривает распределение функций между Национальным банком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку – “сплит“. Срок – до 1 октября 2019 года - подчеркнул президент

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Законопроект о “сплите“ согласован с представителями МВФ. В ВР законопроект принят в первом чтении, однако рассмотрение во втором регулярно откладывают. 

В соответствии с законопроектом будут разделены функции Нацкомиссии и НБУ. Нацбанк займется небанковскими учреждениями – страховыми, лизинговыми компаниями, кредитными союзами, ломбардами и т д. Нацкомиссия будет регулировать компании по управлению активами и негосударственные фонды.

Ранее сообщалось о том, что Гончарук назвал сроки либерализации рынка земли в Украине.

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Теги: Зеленский, Сплит
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