Новый министр образования Новосад рассказала, когда повысит зарплаты учителям
Новый министр образования и науки Анна Новосад дала первое интервью, в котором рассказала, когда будут повышены заработные платы учителям и воспитателям.
Об этом сообщает телеканал 1+1.
По словам нового министра, повышение может произойти тогда, когда позволит бюджет.
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"Я лично убеждена, что мы должны выполнять норму закона об образовании, которая предусматривает до 2023 года существенное повышение заработной платы. Мы совместно с Министерством финансов сейчас разрабатываем отдельный подход к тому, как изменить систему оплату труда. Сегодня будет отдельный разговор с премьером, и надеюсь с президентом ", - подчеркнула Новосад.
Также министр прокомментировала вопрос маленьких заработных плат воспитателей детских садиков.
"Воспитатели дошкольных учреждений получают неадекватную, маленькую заработную плату. Это то что нужно менять", - отметила она
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