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Гривна лидирует в мировом рейтинге валют по темпам укрепления к доллару

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Украинская гривна заняла второе место в соответствующем рейтинге.
Украинская гривна оказалась одной из самых устойчивых в последние 12 месяцев
Украинская гривна оказалась одной из самых устойчивых в последние 12 месяцев
НБУ

Украинская гривна по итогам последних 12 месяцев вошла в рейтинг самых устойчивых валют по отношению к доллару. Гривна заняла второе место в соответствующем рейтинге, уступив первое турецкой лире. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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“Единственная валюта, относительно которой гривна ослабла за последние 12 месяцев – турецкая лира (+4%). Соответственно, нетрудно догадаться, что валюта Украины сегодня является №2 в мире по темпам укрепления в годовом измерении”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, укрепление связано с дефицитом текущих счетов платежных балансов.

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“Укрепление их валют связано с существенным притоком прямых и портфельных инвестиций или наращиванием внешней задолженности. Среди 15 стран, чьи валюты больше всего выросли к доллару США за последний год, таких 9. Среди них и Украина”, – добавили в Нацбанке.

При этом в разрезе последних 10 лет украинская гривна сильно девальвировала. В список таких валют также вошли денежные единицы Мьянмы (-98,8%), Судана (-84,8%), Аргентины (-80,5%), Сирии (-74,6%), Беларуси (-61 9%), Узбекистана (-54,5%), Ирана (-33,1%), Турции (-25,1%). Ганы (-24,4%) и Венесуэлы.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский призвал снизить ставки по ипотеке и кредитам в Украине. До 1 октября правительство должно будет представить план по улучшению кредитования в Украине.

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Теги: гривна, рейтинг устойчивых валют
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Комментариев (4)
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Makcим    06.09.2019, 13:29
Оценка:  0
Makcим
9 млрд. Гривен потерял бюджет за такое укрепление. Аналогичная ситуация была при Яныке доудерживали что не стало золотовалютных резервов. Что было потом.... Куда катимся сей час? Какой нафиг" дефицит текущих счетов", облигации внутреннего займа, который сейчас доступен физ. Лиц под 14%
Makcим    06.09.2019, 13:33
Оценка:  0
Makcим
Которые будем отдавать МЫ и ВЫ туnoрылые 3ебибелы!
Деньги привлекли - деньги надо отдавать!!!
ps4fifa20    06.09.2019, 13:23
Оценка:  0
ps4fifa20
3% кредит и будет норм всё в стране
Makcим    06.09.2019, 13:34
Оценка:  0
Makcим
О как все просто! Почему не 2,5?
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