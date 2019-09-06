Гривна лидирует в мировом рейтинге валют по темпам укрепления к доллару

Украинская гривна заняла второе место в соответствующем рейтинге.

Украинская гривна оказалась одной из самых устойчивых в последние 12 месяцев НБУ

Украинская гривна по итогам последних 12 месяцев вошла в рейтинг самых устойчивых валют по отношению к доллару. Гривна заняла второе место в соответствующем рейтинге, уступив первое турецкой лире. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: Нацбанк разрешил обслуживать граждан Украины по загранпаспортам - СМИ

“Единственная валюта, относительно которой гривна ослабла за последние 12 месяцев – турецкая лира (+4%). Соответственно, нетрудно догадаться, что валюта Украины сегодня является №2 в мире по темпам укрепления в годовом измерении”, – говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, укрепление связано с дефицитом текущих счетов платежных балансов.

Читай также: НБУ: Банки будут принимать платежи круглосуточно

“Укрепление их валют связано с существенным притоком прямых и портфельных инвестиций или наращиванием внешней задолженности. Среди 15 стран, чьи валюты больше всего выросли к доллару США за последний год, таких 9. Среди них и Украина”, – добавили в Нацбанке.

При этом в разрезе последних 10 лет украинская гривна сильно девальвировала. В список таких валют также вошли денежные единицы Мьянмы (-98,8%), Судана (-84,8%), Аргентины (-80,5%), Сирии (-74,6%), Беларуси (-61 9%), Узбекистана (-54,5%), Ирана (-33,1%), Турции (-25,1%). Ганы (-24,4%) и Венесуэлы.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский призвал снизить ставки по ипотеке и кредитам в Украине. До 1 октября правительство должно будет представить план по улучшению кредитования в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram