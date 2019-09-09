Нацбанк резко увеличил выкуп валюты на межбанке

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,1 млрд долларов, или в 13,5 раза.

НБУ уже пять недель не продает валюту на межбанке flickr.com

Национальный банк Украины на прошлой неделе – со 2 по 6 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины $114,5 млн, что почти в шесть раз больше показателя неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора в понедельник, 9 сентября.

Читай также: От каких денег жителям Украины нужно поторопиться избавиться Указано, что $20 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $94,5 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

На прошлой неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие четыре недели. Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $3,093 млрд, или в 13,5 раза.

Напомним, в августе Нацбанк разрешил обслуживать граждан Украины по загранпаспортам.

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