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Нацбанк резко увеличил выкуп валюты на межбанке

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С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,1 млрд долларов, или в 13,5 раза.
НБУ уже пять недель не продает валюту на межбанке
НБУ уже пять недель не продает валюту на межбанке
flickr.com

Национальный банк Украины на прошлой неделе – со 2 по 6 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины $114,5 млн, что почти в шесть раз больше показателя неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные регулятора в понедельник, 9 сентября.

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Указано, что $20 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $94,5 млн – по единому курсу (с использованием инструмента matching).

На прошлой неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие четыре недели. Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на $3,093 млрд, или в 13,5 раза.

Напомним, в августе Нацбанк разрешил обслуживать граждан Украины по загранпаспортам.

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Теги: доллар, валюта, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, межбанковский курс валют
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абориген  (аноним)  09.09.2019, 14:27
Оценка:  -2
абориген
теперь понятно, почему евро упало до 28 - когда продавали, было 32. даже на валюте пытаются ободрать, с/ки..
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