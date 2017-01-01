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В НБУ рассказали, когда из оборота исчезнут монеты

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Уже через три недели - с 1 октября 2019 года - монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине.
Монеты постепенно выведут из оборота
Монеты постепенно выведут из оборота
flickr.com

С 1 октября 2019 года принимать монеты номиналом в 1,2 и 5 копеек при расчетах наличными за товары и услуги будет нельзя. НБУ начнет изымать эти монеты из оборота.

Об этом сообщает пресс-служба.

В то же время можно без ограничений и бесплатно обменять монеты:

  • в течение первого года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2020 включительно - во всех отделениях украинских банков;
  • в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2022 включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

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Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться.

Ранее сообщалось о том, от каких денег жителям Украины нужно поторопиться избавиться.

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Рассчитываться монетами в 1,2 и 5 копеек будет нельзя
Рассчитываться монетами в 1,2 и 5 копеек будет нельзя
flickr.com

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Теги: монеты, нбу, вывод из оборота
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