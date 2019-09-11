"Прозрачные проверки": В Украине запустят модуль для контроля госинспекций

Портал уже сейчас объединяет информацию о 250 тыс запланированных проверок.

Офис эффективного регулирования (BRDO) и Государственная регуляторная служба разработали и презентовали модуль Прозрачные проверки. Проект создан для общественного контроля работы госинспекций, а именно для освещения запланированных проверок и публикации результатов проведенных.

Об этом сообщает пресс-служба.

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“Аналитический модуль “Прозрачные проверки“ - это еще один инструмент, который позволит предпринимателям получать оперативную информацию о проверках, а общественным активистам - отслеживать коррупционные риски“, - подчеркнула глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

К модулю успели присоединиться 27 контролирующих органов из 33. Данные на портале обновляются в режиме 24/7. Модуль доступен по ссылке.

Ранее сообщалось о том, что в Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен. Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел.

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