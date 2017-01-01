Премьер-министр назвал ТОП-5 приоритетных задач в Украине

Все эти задачи новый премьер-министр Алексей Гончарук планирует решить до конца действия своих полномочий.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о самых важных и приоритетных задачах на ближайшие 5 лет. Об этом он написал в своем блоге НВ.

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По мнению премьер-министра, в первую очередь необходимо повысить темпы роста ВВП на 5% в первый год и на 7% в последующие. Это позволит создать миллион рабочих мест.

Вторая задача. "Развитие инфраструктуры и связи: восстановление 24 тыс. км дорог, 15 аэропортов и 5 морских портов, запуск внутренних водных путей, покрытие территории Украины скоростным интернетом".

Третья задача – повышение прожиточного минимума, который покроет все необходимые расходы, включая траты на "коммуналку".

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Четвертая задача – минимизация вредных выбросов, развитие "зеленой энергетики", повышение энергетической и экологическое эффективности.

Пятая задача – реализация проекта "Государство в смартфоне", а именно цифровизация страны и отказ от бумажного документооборота.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский поставил задачи правительству.

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