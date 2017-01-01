"Шампанское – только из региона Шампань": ВР приняла новый закон

Новый закон является евроинтеграционным и необходим для защиты географических указаний.

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №1065 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний“. Законопроект поддержали 310 народных депутатов.

Читай также: Нардепы установили штрафы за перегруженные фуры: Подробности

“В законопроекте учтены требования статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) № 1151/2012 Европейского Парламента и Рады от 21 ноября 2012 г. о качестве сельскохозпродуктов и продуктов питания“ – говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта дали юридические определения таким понятиям: “географическое указание“, “название места согласования товара“ и т д. Также определены условия правовой охраны.

Ранее сообщалось о том, что народные депутаты хотят уменьшить ставку НДС на социально значимые товары. Налог на еду и лекарства предлагают снизить, а на алкоголь и сигареты повысить.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram