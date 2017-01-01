Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Шампанское – только из региона Шампань": ВР приняла новый закон

Комментариев: 0
Новый закон является евроинтеграционным и необходим для защиты географических указаний.
Советское шампанское
Советское шампанское
wikipedia.org

Верховная Рада поддержала за основу законопроект №1065 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний“. Законопроект поддержали 310 народных депутатов.

Читай также: Нардепы установили штрафы за перегруженные фуры: Подробности

“В законопроекте учтены требования статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) № 1151/2012 Европейского Парламента и Рады от 21 ноября 2012 г. о качестве сельскохозпродуктов и продуктов питания“ – говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта дали юридические определения таким понятиям:  “географическое указание“, “название места согласования товара“ и т д. Также определены условия правовой охраны.

Ранее сообщалось о том, что народные депутаты хотят уменьшить ставку НДС на социально значимые товары. Налог на еду и лекарства предлагают снизить, а на алкоголь и сигареты повысить.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: законопроект №1065, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь