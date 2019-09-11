Бухгалтер киевского ВУЗа 7 лет получала зарплату несуществующего работника

Женщина нанесла ущерб учебному заведению на сумму почти 800 тыс грн.

Женщину могут арестовать на 3 года depositphotos.com

Киевская местная прокуратура № 10 города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.

Об этом сообщает пресс-служба.

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Женщина в 2012 году придумала несуществующую личность, сведения о которой внесла в программное обеспечение для автоматизированного расчета заработной платы. В дальнейшем в течение 2012-2019 годов бухгалтер получала в кассе университета заработную плату вместо вымышленного лица.

“В ходе досудебного следствия подозреваемая, которая сейчас уволена, возместила почти 500 000 гривен“ – говорится в сообщении.

Подозреваемой инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 УК). Она может получить 3 года лишения свободы.

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